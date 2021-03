TOP e FLOP | Chi sale e chi scende dalla sfida fra Milan e Manchester United

MILANO – Ottavi di finale di Europa League da disputare mentre il Milan prosegue a perdere pezzi, e soprattutto li perde per un periodo di tempo ben superiore a quanto si poteva preventivare. Il bollettino chiarisce l’entità dei guai di Calabria, Rebic, Leao e Romagnoli. I rossoneri provano però a tenere la testa sul campo. San Siro fa da teatro alla sfida più importante per il Milan degli ultimi anni. Questi il top e il flop della sfida di San Siro.

TOP – Franck Kessie è l’uomo in più di questo Milan. Gioca a tutto campo, difende e attacca in ogni zona. Lui è una delle certezze del Milan del presente e del futuro.

FLOP – Samu Castillejo provato in un ruolo non suo, no sfrutta quelle occasioni che il primo tempo gli riserva. Non è il suo ruolo.