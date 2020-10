Europa League, Roma-CSKA Sofia: le probabili formazioni

MILANO – Dopo il pareggio ottenuto in extremis contro il Milan in campionato, la Roma è pronta a scendere nuovamente in campo per la seconda giornata del Gruppo A d’Europa League. All’Olimpico la squadra giallorossa ospiterà i bulgari del CSKA Sofia e, qualora vincesse, metterebbe quasi un’ipoteca sulla qualificazione ai sedicesimi di finale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Juan Jesus; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral. Allenatore.: Fonseca.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Tiago Rodrigues; Yomov, Sankharé, Henrique; Sowe. Allenatore: Morales.