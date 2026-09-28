Luka Modric non sembra intenzionato a rallentare. A 41 anni, il centrocampista del Milan continua ad essere protagonista con la Croazia e nella sfida di Nations League contro la Repubblica Ceca ha aggiunto un altro capitolo alla sua straordinaria carriera. Il suo gol ha aperto la strada al successo per 2-1 della selezione croata e gli ha permesso di stabilire un nuovo record nazionale.

Un altro record per Modric

La rete realizzata al 47' a Praga ha un valore particolare. Modric è diventato infatti il marcatore più anziano nella storia della Nazionale croata, superando il precedente primato. Il centrocampista rossonero ha raccolto il pallone fuori dall'area e ha concluso con il destro, portando avanti la Croazia.

Per il giocatore del Milan si è trattato anche del 30° gol con la maglia della Croazia, arrivato nella sua presenza numero 203 con la Nazionale. Modric è attualmente quinto nella classifica dei migliori marcatori croati di sempre.

Il Milan si gode ancora il suo campione

La prestazione di Praga conferma il peso che Modric continua ad avere anche a livello internazionale. Il rossonero è rimasto in campo per 76 minuti prima di lasciare il posto a un compagno, ricevendo gli applausi del pubblico. La Croazia ha poi completato la rimonta e conquistato i tre punti con il gol decisivo di Mario Pasalic.

Una longevità fuori dal comune

Il nuovo record croato si aggiunge a quelli già conquistati da Modric nel corso degli ultimi anni. Nel 2024 era diventato il più anziano marcatore nella storia degli Europei, segnando contro l'Italia a 38 anni e 289 giorni.

Oggi, a 41 anni, il centrocampista continua invece a scrivere nuovi record con la Croazia. E il suo percorso internazionale non è ancora terminato: il prossimo appuntamento sarà contro la Spagna, nella seconda giornata della Nations League.