Compleanno da record: Gigio Donnarumma compie oggi 22 anni

MILANO – In Serie A gioca da 6 anni, collezionando 200 presenze esatte da portiere titolare del Milan. È anche il numero 1 della Nazionale, con la cui maglia ha fino ad ora messo a referto 22 gettoni con l’obiettivo Europeo prossimo al suo passo. Dettaglio: compie oggi 22 anni. Solo 22 anni. Il suo nome – lo conosciamo tutti – è Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero classe 1999, dunque, festeggia oggi il suo compleanno… da record.

200 presenze da primato assoluto

Nonostante la giovanissima età, infatti, Gigio ha già stabilito a suo nome numerose statistiche da primato. In ultimo, ma solo per ordine cronologico, quello di “calciatore più giovane a raggiungere le 200 presenze nel massimo campionato”, frantumando il precedente record per un portiere di Gianluigi Buffon (24 anni, 83 giorni) con la quota raggiunta in 21 anni e 361 giorni. Dietro di lui Gianni Rivera (23 anni, 1 mese, 14 giorni), Silvio Piola (23 anni, 10 mesi, 2 giorni), Roberto Mancini (24 anni, 2 mesi, 9 giorni), Gigi Buffon (24 anni, 2 mesi, 24 giorni), Paolo Maldini (24 anni, 3 mesi, 22 giorni), Beppe Bergomi (24 anni, 3 mesi, 26 giorni) e Francesco Totti (24 anni, 7 mesi, 23 giorni).

Già nel luglio scorso, nel match contro il Sassuolo giocato a Reggio Emilia, Donnarumma, a 21 anni e 147 giorni, era diventato il più giovane della storia della Serie A a raggiungere la 200esima presenza con una squadra di club tra tutte le competizioni superando Mancini, Rivera, Paolo Maldini e Beppe Bergomi, ex primatista con 21 anni e 337 giorni..

Dal 25 ottobre 2016 ad oggi

A 16 anni e 8 mesi, a testimonianza della sua predestinazione ai grandissimi palcoscenici, arriva l’esordio in Serie A: Sinisa Mihajlovic, allora tecnico del Milan, lo chiama a difendere la porta rossonera a San Siro contro il Sassuolo. Era il 25 ottobre 2015, ed era solo l’inizio: Gigio diventa il secondo più giovane portiere milanista a esordire nella massima divisione italiana, superato per 13 giorni da Giuseppe Sacchi.

Da quel giorno, in rossonero, Donnarumma ha collezionato 243 presenze, con l’1,74% di parate a partita, per un totale di 263 goal subiti e 85 clean sheet, di cui ben 8 nel campionato in corso. Una storia a tinte rossonere che (speriamo!) possa continuare, con le trattative per il suo rinnovo che si rincorrono di giorno in giorno, ma che vedono una sola certezza: “I colori rossoneri – aveva detto lo stesso portiere in un’intervista del marzo 2020 – hanno sempre significato tanto per me, non posso che dare il massimo per questa squadra.

