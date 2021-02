Europa League, le probabili formazioni di Milan-Stella Rossa

MILANO – Siamo ormai giunti alla vigilia della sfida di ritorno nei sedicesimi di finale di Europa League fra Milan e Stella Rossa. Domani sera le squadre di Stefano Pioli e Dejan Stankovic si affronteranno a San Siro per contendersi l’accesso agli ottavi, ripartendo dal 2-2 maturato la scorsa settimana al Marakàna di Belgrado. Nella formazione di domani sono previste diverse modifiche rispetto all’undici sceso in campo tre giorni fa nel derby. In difesa ritroveranno posto Pierre Kalulu sulla fascia destra e Fikayo Tomori accanto a capitan Romagnoli, mentre Diogo Dalot è ancora in ballottaggio con Theo Hernandez sulla corsia mancina.

Per la metà campo si candida ad una maglia da titolare Soualiho Meité. Ancora assente, invece, Ismael Bennacer. Un’altra novità potrebbe riguardare la trequarti, con Rade Krunic che è in vantaggio rispetto ad Hakan Calhanoglu. Sulle corsie esterne scaldano i motori Samuel Castillejo e Ante Rebic. Nel ruolo di prima punta ci sarà Rafael Leao. Turno di riposo per Ibra, mentre sono ancora indisponibili per infortunio Brahim Diaz e Mario Mandzukic. Di seguito, le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Kalulu, Tomori, Romagnoli, Diogo Dalot, Tonali, Meité, Castillejo, Krunic, Rebic, Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli. Allenatore: Dejan Stankovic.

LE PAROLE DI PIOLI IN CONFERENZA – “Domani partiamo con un piccolo vantaggio per via delle due reti segnate in trasferta nella gara d’andata, ma comunque non possiamo permetterci di gestire la partita. Dobbiamo giocare per vincere, bisogna stare attenti perché la qualificazione non è già chiusa. Abbiamo affrontato un lungo percorso con grande determinazione per arrivare sin qui e vogliamo andare avanti. Conosciamo le caratteristiche della Stella Rossa, ci aspetta sicuramente una partita complicata ma alla nostra portata. Vogliamo assolutamente vincere e passare al turno successivo”.