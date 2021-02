Europa League – Milan Vs Stella Rossa: ecco la squadra arbitrale

MILANO – La UEFA nella giornata di oggi ha emesso un comunicato nel quale rende noto che è stata aperta un’inchiesta su quanto successo durante Stella Rossa-Milan, sia per gli insulti rivolti a Ibrahimovic sia per la presenza di alcuni tifosi sugli spalti del Marakana. Sempre oggi il massimo organo europeo del calcio ha reso noto le designazioni per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Per il match di San Siro, dove i rossoneri dovranno battere la squadra di Stankovic, la UEFA ha fatto sapere che per il match è stato designato il fischietto spagnolo Jesús Gil Manzano, che sarà coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero e Angel Nevado. Il quarto uomo sarà invece Santiago Jaime Latre. Alla VAR invece ci sarà Alejandro Hernández e all’AVAR Xavier Estrada Fernandez. Ecco la designazione completa

Arbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

Assistenti arbitrali: Diego Barbero (ESP) e Angel Nevado (ESP)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

AVAR: Xavier Estrada Fernandez (ESP)

Quarto uomo: Santiago Jaime Latre (ESP)

Le designazioni delle italiane

Giovedì però non giocherà solamene il Milan. Oltre ai rossoneri infatti scenderanno in campo gli azzurri di Gattuso e i giallorossi di Fonseca, prossimo avversario proprio della formazione della formazione di Pioli. Il Napoli dovrà ribaltare il 2 a 0 subìto dagli spagnoli del Granada, mentre la Roma ospiterà il Braga, dopo averla battuta per 2 a 0 in Portogallo. Ecco le designazioni arbitrali

Napoli-Granada (giovedì ore 18.55)

Arbitro: Daniel Siebert (GER)

Assistenti arbitrali: Jan Seidel (GER) e Dominik Schaal (GER)

VAR: Christian Dingert (GER)

AVAR: Bibiana Steinhaus (GER)

Quarto uomo: Daniel Schlager (GER)

Milan-Stella Rossa (giovedì, ore 21)

Arbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

Assistenti arbitrali: Diego Barbero (ESP) e Angel Nevado (ESP)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

AVAR: Xavier Estrada Fernandez (ESP)

Quarto uomo: Santiago Jaime Latre (ESP)

Roma-Braga (giovedì, ore 21)

Arbitro: Andreas Ekberg (SWE)

Assistenti arbitrali: Mehmet Culum (SWE) e Stefan Hallberg (SWE)

VAR: Stuart Attwell (ENG)

AVAR: Paul Tierney (ENG)

Quarto uomo: John Beaton (SCO)