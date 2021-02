Calciomercato Milan – Rivoluzione a destra: fuori un big per un colpo a sorpresa

MILANO – Nel corso della prossima finestra di calciomercato, l’attacco rossonero subirà probabilmente dei ritocchi. La permanenza di Mario Mandzukic, il cui contratto scadrà a giugno, non è affatto scontata e il Milan è infatti già alla ricerca di una prima punta, con Andrea Belotti in cima alla lista dei desideri. Tuttavia, anche altri ruoli del reparto offensivo potrebbero essere puntellati. Fra le idee della dirigenza meneghina, c’è anche quella di ingaggiare un esterno destro. Alexis Saelemaekers e Samuel Castillejo, che attualmente si alternano in quella posizione, stanno offrendo un rendimento piuttosto altalenante.

In estate si cercherà quindi un nuovo titolare per la fascia destra. Da tempo sul taccuino di Maldini e Massara c’è il nome di Florian Thauvin, in scadenza di contratto col Marsiglia. A fine stagione si svincolerà a costo zero, ma occorre farei i conti con una concorrenza a dir poco agguerrita. Secondo gli ultimi rumors, anche il Real Madrid lo avrebbe messo nel mirino. Quello di Thauvin, però, non è l’unico profilo monitorato in via Aldo Rossi. Ci sono altri esterni che piacciono molto, fra cui Otavio. Brasiliano classe ’95 in forza al Porto, anche lui ha il contratto in scadenza il 30 giugno e, quasi sicuramente, non rinnoverà. Sulle sue tracce, oltre al Milan, c’è il Siviglia, ma nelle ultime settimane ha iniziato a sondare il terreno pure la Roma.

Stando a ciò che riporta calciomercato.com, ci sarebbe anche un terzo nome sulla lista del club meneghino: Jonathan Ikoné. Ventiduenne francese, cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain, milita nel Lille dal 2018 e sta disputando una grandissima stagione. Il Lille è infatti primo in classifica in Ligue 1, con tre lunghezze di vantaggio sul Lione e quattro sul PSG. Ikoné ha giocato tutte le partite, impreziosendole con quattro gol e tre assist. Tuttavia il Lille, bottega molto cara, non fa sconti sul prezzo del suo cartellino e chiede non meno di trenta milioni di euro. Il Milan, dal canto proprio, potrebbe decidere di cedere uno fra Saelemaekers e Castillejo, non solo per liberare una casella in quel ruolo, ma soprattutto per incassare un gruzzoletto da poter reinvestire. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<