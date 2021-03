Diogo Dalot: “Grandissima partita, pareggio meritato”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Diogo Dalot, terzino rossonero, ha analizzato la partita contro il Manchester United: “Credo che questo pareggio sia giustissimo. Abbiamo meritato il gol alla fine. Questa sera abbiamo fatto una grande partita. Per me è stata una serata speciale, non posso negarlo. Ho trascorso dei bei momenti in questo stadio con il Manchester United. Oggi però difendo i colori del Milan e ne sono felice. La prossima partita inizierà da 0-0, quindi non dobbiamo assolutamente rilassarci. Bisogna mantenere alto il livello di concentrazione. Giovedì prossimo, al ritorno, dovremo fare quanto fatto oggi e forse anche di più. Solo così potremo passare il turno”.