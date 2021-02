Castillejo: “Dobbiamo rialzare la testa”

MILANO – A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Stella Rossa, Samuel Castillejo è stato intervistato dai microfoni del canale ufficiale del club rossonero: “Abbiamo lavorato bene durante questa settimana e ci siamo preparati nel migliore dei modi per questa partita. Come ha detto il mister, dopo due sconfitte il miglior modo per reagire è tornare vincere. Questa sera abbiamo l’opportunità di ritrovare il successo e passare agli ottavi di finale di Europa League. Stella Rossa? La gara di andata è stata strana, abbiamo dominato e il risultato ma il risultato finale è stato un po’ bugiardo. Loro sono bravi, noi abbiamo un piccolo vantaggio avendo segnato due gol la settimana scorsa, ma la nostra mentalità è vincente e quindi giocheremo per vincere questa sfida. Dopo due brutte sconfitte in campionato oggi dobbiamo rialzare la testa”.