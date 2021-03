Baresi: “Manchester favorito per vincere l’Europa League”

MILANO – Fra meno di 24 ore il Milan scenderà in campo all’Old Trafford per affrontare il Manchester United, in una sfida da brividi nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Una sfida di assoluto prestigio, una delle più importanti nella storia recente della società meneghina che, purtroppo, bisognerà disputare senza tanti titolari. Non saranno a disposizione, infatti, Zlatan Ibrahimovic, Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic e Theo Hernandez, oltre a Mario Mandzukic e Daniel Maldini. Ai microfoni della Uefa, ne ha parlato il vice presidente onorario del Milan, Franco Baresi: “Sicuramente non siamo stati fortunati nel sorteggio. Secondo me lo United è la squadra più forte tra quelle rimaste, la favorita per la vittoria finale della competizione. Sappiamo che sarà una gara difficile, ma sarà anche molto affascinante. Un duello che ci riporta a tante grandi sfide del passato, alcune andate anche piuttosto bene. Il Milan dovrà interpretare la partita nel migliore dei modi sotto l’aspetto psicologico”.

E attraverso il canale Twitch del club rossonero, ha parlato anche l’ex centravanti Hernan Crespo, ricordando la doppia sfida di Champions League contro i Red Devils nella stagione 2004/2005: “Di fronte avevamo grandissimi giocatori, ma anche noi eravamo forti. Andare a vincere nella casa del Manchester è stato stupendo, quella partita l’abbiamo giocata veramente bene. Al ritorno abbiamo vinto di nuovo, 1-0, e ho avuto la fortuna di segnare ancora: il cross di Cafu non mi è arrivato forte, io stavo retrocedendo e non avevo molte alternative. Se stoppavo la palla di petto, Rio Ferdinand me la rubava, quindi mi sono chiesto ‘che faccio?’. L’unica opzione che avevo era provare a metterla sul secondo palo. Per fortuna è andata bene, sembrava che avessi il mirino. Per giocare nel Milan devi avere qualcosa in più rispetto agli altri, devi essere all’altezza e ti devi preparare alla grande. A me è andata bene”.