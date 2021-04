Calabria a Sky Sport: “Champions? Non dobbiamo avere il braccino”

Ecco le parole del terzino rossonero all'emittente satellitare

Redazione Il Milanista

MILANO - Il 19 marzo scorso Davide Calabriaha subìto un intervento che ha fermato le galoppate del numero 2 rossonero. Il terzino infatti stava disputando un'ottima stagione che lo avrebbe portato, probabilmente, al ritorno in Nazionale. Ecco il comunicato del Milan: "AC Milan comunica che Davide #Calabria è stato operato per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. L'intervento in artroscopia, effettuato presso la clinica La Madonnina dal Dottor Roberto Pozzoni alla presenza del responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in 30 giorni".

Le parole di Davide Calabria a Sky Sport

Dopo essere tornato in campo da titolare nella sconfitta dei rossoneri contro il Sassuolo, Davide Calabria ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport.

Su cosa non è andata contro il Sassuolo: "Dobbiamo essere più concreti sotto porta, negli ultimi metri, anche perché comunque credo che abbiamo fatto una buona partita, forse nel secondo tempo ci siamo un po' allungati ma ci sta nei 90 minuti. Dovevamo essere più bravi a chiuderla prima".

Sulla Champions League: "Sarebbe da stupidi arrivare fino a questo punto, giocare così tante partite bene, soprattutto dopo più di un anno che giochi senza pausa e a ritmi elevati, buttare via tutto perché ti viene il braccino nelle ultime partite. Sei praticamente arrivato al traguardo e sei nel momento in cui devi spingere di più piuttosto che farti venire il braccino. Mancano talmente pochi giorni che dobbiamo essere ancora più attenti ai particolari e ai dettagli per raggiungere i nostri obiettivi".

Sul rinnovo di Ibrahimovic: "Il blasone che ha il Milan nel mondo del calcio è riconosciuto da tutti, penso sia una cosa fantastica che un giocatore come ibra dica questo ma è anche normale, perché che ci sono poche squadre grandi come il Milan, è ovvio che un grande giocatore voglia finire la carriera nel migliore dei modi in una squadra come il Milan".