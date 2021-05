UFFICIALE – Calabria operato: sei settimane di stop

Il Milan ha comunicato che il terzino rossonero si è sottoposto a un'operazione

MILANO - Davide Calabriaè stato uno dei protagonisti di questo Milan. Il terzino, che era tornato nel giro della Nazionale (ma non convocato da Mancini per l'Europeo), ha fornito sempre delle ottime prestazioni in campo diventando uno dei punti fermi di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano infatti lo ha mandato in campo, in tutte le competizioni, ben 39 volte mettendo a referto due reti e altrettanti assist.

Eppure il classe '96, a inizio dell'avventura in rossonero dell'ex allenatore di Fiorentina e Lazio gli preferiva l'ex Atalanta Andrea Conti, ma le ottime prestazioni del ragazzo hanno portato Pioli a promuoverlo come titolare della fascia destra e relegando l'ex nerazzurro prima alla panchina poi alla cessione, temporanea, al Parma. I crociati godevano anche di un prestito con diritto di riscatto qualora la formazione di D'Aversa si fosse salvata rimanendo in Serie A.

Il Milan, che oggi ha ufficializzato l'ingaggio di Mike Maignan, all'apertura del mercato deciderà il futuro di Conti che, con ogni probabilità sarà lontano da Milanello. Una scelta che comporterà per forza l'acquisto di un nuovo terzino destro che possa far rifiatare Davide Calabria nel corso della prossima e lunghissima stagione. Ma il classe '96 inizierà la stagione in ritardo perché, come comunicato dal Milan, il ragazzo questo pomeriggio si è sottoposto a un'operazione all'ernia inguinale. Il recupero di Davide Calabria, secondo quanto stilato dal club di via Aldo Rossi, avverrà in sei settimane.

Il comunicato del Milan per Calabria

Ecco il comunicato del Milan, pubblicato su acmilan.com, sull'operazione a cui si è sottoposto Davide Calabria:

“AC Milan comunica che oggi Davide Calabria è stato operato a Milano per sports hernia. L'intervento, eseguito in videolaparoscopia dal Dr. Giuseppe Sansonetti, alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in sei settimane”.