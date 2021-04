Serie A, tutti i risultati del pomeriggio

Gli incontri andati in scena nel pomeriggio.

MILANO - Sono andate in scena partite spettacolari e ricche di gol durante questo pomeriggio della ventinovesima giornata di Serie A. In chiave Champions League Atalanta, Lazio e Napoli hanno ottenuto tre vittorie pesanti, ma estremamente sofferte, ai danni di Udinese, Spezia e Crotone. Al Mapei Stadium, invece, la Roma è stata fermata sul 2-2 da un ottimo Sassuolo. Pari e patta anche in Genoa-Fiorentina e Benevento-Parma, mentre ha ritrovato il successo l'Hellas Verona, grazie al 2-0 rifilato al Cagliari. Di seguito, tutti i risultati maturati sinora in questo decimo turno del girone di ritorno.