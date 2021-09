Serie A – Le probabili formazioni dei posticipi della V giornata

Con le partite di oggi si conclude la quinta giornata di Serie A. Ecco dunque le probabili formazioni che scenderanno in campo

Nonostante la due giorni di campionato la V giornata non si è ancora conclusa. Mancano all'appello Sampdoria Vs Napoli, Torino Vs Lazio e Roma Vs Udinese. Ieri importante successo del Milan contro un'ottimo Venezia. I rossoneri, con i tre punti, agganciano l'Inter al primo posto in classifica in attesa, naturalmente del match delle 18 degli azzurri a Marassi. La Lazio dopo le due sconfitte (Milan e Galatasaray) e il pareggio contro il Cagliari di Mazzarri, vuole tornare a vincere. Il Torino, d'altro canto, ha inanellato due vittorie consecutive grazie, soprattutto, al lavoro di Ivan Juric che sta dando i frutti sperati. Non bisogna neppure dimenticare i non idilliaci (per essere buoni) tra Cairo e Lotito. La Roma, dopo la sconfitta contro l'Hellas, vuole tornare a macinare punti contro l'Udinese.