Ferrero infrange i sogni del Milan: “Damsgaard non è in vendita”

Le mire dei rossoneri dovranno cambiare: il trequartista della Sampdoria non è sul mercato, lo conferma il patron doriano

Redazione Il Milanista

Il Milan dovrà depennare un nome dalla sua lista dei desideri: l'obbiettivo doriano è fuori dalle possibilità dei rossoneri. In merito al futuro di Mikkel Damsgaard, trequartista del club genovese, si è espresso il presidente Massimo Ferrero.

Il patron della compagine blucerchiata ha dichiarato a Tuttosport: "Me lo aspettavo così bravo all'Europeo, ma non è in vendita. O portano un'offerta che permette anche a Osti di emozionarsi o non si vende. Non è più come prima che se arriva uno, vendiamo il giocatore. Ora vogliamo fare un altro discorso. Un calciatore vogliamo tenercelo, godercelo".

Chi è Damsgaard e perché il Milan lo vuole?

Il giovane trequartista che ha rubato letteralmente l’attenzione delle big europee è Mikkel Damsgaard. Attualmente impegnato in Euro2020, il calciatore continua ad inanellare grandissime prestazione, convincendo tutti delle sue molteplici capacità e del suo enorme potenziale di crescita. Già, nella sua prima stagione alla Sampdoria aveva dato sfoggio di sé e, oggi, con la sua Danimarca sta confermando quanto di buono ha fatto vedere.

Il classe 2000 si destreggia come un veterano e da sempre l'impressione di essere in grado di caricarsi la squadra sulle spalle; il trequartista costituiva l'opzione migliore per il post Hakan Calhanoglu, soprattutto ora che l'inarrivabile sogno Isco, sembra essersi complicato ancora una volta per il Milan.

Il danese è arrivato alla Sampdoria solo la scorsa stagione per appena 6,7 milioni di euro. Adesso, il club blucerchiato può contare di ottenere una più che cospicua plusvalenza dalla sua cessione, che il patron Ferrero non giudica però necessaria; infatti, il presidente doriano ha lasciato intendere che, Mikkel non partirà. Ma non si sa mai che con la giusta offerta, qualcosa non cambi.

La proposta a cui che farebbe tentennare il proprietario della Samp, dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 o 40 milioni di euro. Un prezzo che abbatte i piani del Milan. Soprattutto se consideriamo che oltre ai rossoneri si è formata una vera e propria fila per il giocatore, formata da club che non avrebbero problemi ad investire grandi cifre per lui. Tra i corteggiatori illustri citiamo: Barcellona, Juventus, l’Inter e Roma.