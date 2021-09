Serie A – Le designazioni della 7a giornata. Di Bello per Atalanta-Milan

Ecco le designazioni arbitrali della 7a giornata di Serie A, turno in cui spiccano Atalanta-Milan e Torino-Juventus

Venerdì torna in scena la Serie A con il primo anticipo della 7a giornata Cagliari VS Venezia. Un turno che inizierà dopodomani con alcuni match di cartello come il derby della Mole tra Torino e Juventus, sabato ore 18.00, e soprattutto il big match tra Atalanta e Milan. Per il derby del Grande Torino l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha designato Valeri di Roma, coadiuvato da Giallatini e Galetto. Quarto uomo Baroni con Di Paolo alla Var e Carbone come assistente. Per il match della Gewiss Arena invece è stato chiamato Di Bello di Brindisi insieme a Baccini e Cecconi. Quarto uomo Doveri. Alla Var invece è stato designato Abisso e all'Avar Vivenzi.