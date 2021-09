Milan, Brahim Diaz a rischio per l’Atalanta. Il punto sulle sue condizioni

Il Milan potrebbe are a meno di Brahim Diaz nella prossima partita di campionato, contro l'Atalanta di Gasperini

E' stato uno dei migliori in campo, ieri sera a San Siro nella sfida Champions tra Milan e Atletico Madrid. Uscito tra gli applausi dei suoi tifosi che dopo avergli dedicato lo steso coro che cantavano a Kaka, gli hanno tributato un'autentica standing ovation. Non solo per l'assist fornito a Rafael Leao che ha portato alla rete dell'1-0 al 20' del primo tempo, ma per la sua prestazione in generale. In fase offensiva era impossibile togliergli palla, chiedere a chi ha provato a marcarlo ieri sera, o a chi ha provato ad intervenire dopo il corner, che poi porterà alla rete rossonera. Prezioso in fase difensiva con recuperi e ripartenze a tutto campo.