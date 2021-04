Serie A, le designazioni arbitrali della trentunesima giornata

Scelti gli arbitri del prossimo turno di campionato.

MILANO - Sono state diramate le designazioni arbitrali per la trentunesima giornata di Serie A, che inizierà sabato pomeriggio, alle ore 15, con due sfide in contemporanea: Crotone-Udinese e Sampdoria-Hellas Verona. Il turno proseguirà con Sassuolo-Fiorentina e, alle 20.45, andrà in scena un delicatissimo scontro salvezza allo stadio Ennio Tardini fra Parma e Cagliari. Domenica sarà il Milan ad aprire le danze, sfidando il Genoa nel lunch match. Nel pomeriggio sarà invece la volta di Atalanta-Juventus, Bologna-Spezia, Lazio-Benevento e Torino-Roma. Il programma verrà completato dal super posticipo al Diego Armando Maradona fra Napoli e Inter.