Milan, quando torna Davide Calabria? Ecco il punto sul terzino

Ecco le ultime notizie sulla situazione di Davide Calabria fermo dalla gara con il Manchester United e il Milan in Europa League

Redazione Il Milanista

MILANO - E' fermo ai box Davide Calabria, dopo l'operazione chirurgica a cui si è sottoposto. Al suo posto Stefano Pioli ha utilizzato Pierre Kalulu e Diogo Dalot, una staffetta sulla fascia destra che per ora ha dato i suoi frutti. Tuttosport però ha fatto il punto della situazione sul prodotto del vivaio rossonero. Il calciatore è ormai vicinissimo al rientro, tornerà ad allenarsi con il gruppo la prossima settimana Calabria. Nel frattempo continua il suo lavoro a Milanello in solitaria per farsi trovare pronto quando tornerà a lavorare con i suoi compagni di squadra.

Il punto sul Milan in vista del Genoa

Oggi mister Pioli ha concesso un giorno di riposo alla squadra, la ripresa degli allenamenti è prevista per venerdì mattina. Nella giornata di ieri, invece, come riportato da acmilan.com, invece, a Milanello è successo questo: proseguono gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà il Milan impegnato domenica a San Siro contro il Genoa alle 12.30. Riscaldamento per iniziare, eseguito nella porzione di campo alle spalle delle porte, con alcuni esercizi eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi e delle sagome. Lavoro sul possesso per proseguire, prima di passare alla fase tattica prevista per oggi; a seguire di nuovo un focus sul possesso palla, con una serie di partitelle su campo ridotto, e sulla tecnica.

Anche i rossoblù al lavoro

Prosegue il suo lavoro anche il Genoa, come riportato sul sito ufficiale rossoblù. Sudore e determinazione, attenzione e applicazione. Ieri doppia seduta, la mattinata è iniziata con un lavoro in palestra, incentrata in prevalenza sulla forza, seguita da esercitazioni tecnico-tattiche svolte per reparti. Nel pomeriggio, dopo nuovi esercizi di riscaldamento, attenzione particolare alle esercitazioni sul possesso palla, seguite da alcune partite a tema. Non sono mancati, tra una seduta e l’altra, alcuni approfondimenti video che lo staff di Ballardini svolge anche singolarmente con tutti i giocatori della rosa. Cyzborra è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni, mentre Zappacosta ha svolto un allenamento differenziato come da programma.