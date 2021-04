Serie A, la Roma frena a Torino: vittoria in rimonta per la squadra granata

La squadra di Davide Nicola ribalta la partita e vince 3-1 in rimonta, ottenendo un successo fondamentale in chiave salvezza. La Roma è a meno otto dal quarto posto.

MILANO - Dopo aver ottenuto la qualificazione alle semifinali di Europa League, la Roma di Paulo Fonseca cade in campionato ed esce sconfitta per 3-1 dalla sfida con il Torino. Risultato dal peso specifico enorme: da un lato la squadra granata, con una gara ancora da recuperare, si porta a due lunghezze di distacco da Spezia e Genoa e rimane a più cinque sulla zona retrocessione, dall'altro la Roma perde l'occasione di accorciare sul quarto posto, che resta distante ben otto punti. All'Olimpico Grande Torino è proprio la compagine capitolina a portarsi in vantaggio, dopo appena tre minuti di gioco, con la rete di Borja Mayoral. Per il centravanti spagnolo è l'ottavo sigillo in Serie A.