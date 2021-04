Serie A, i risultati del pomeriggio

Nelle sfide delle 15 Lazio, Bologna e Atalanta hanno vinto ai danni di Benevento, Spezia e Juventus.

Redazione Il Milanista

MILANO - Pomeriggio ricco di spettacolo e gol in questa trentunesima giornata di Serie A. Ben quattordici reti segnate in tre partite. Allo stadio Olimpico succede di tutto e la Lazio si impone sul Benevento con uno scoppiettante 5-3. Dopo un primo tempo dominato in lungo e in largo, nella ripresa la compagine capitolina soffre moltissimo, ma riesce a strappare i tre punti con le unghie e con i denti. Al Benevento non basta una grande reazione d'orgoglio per evitare la quindicesima sconfitta stagionale. Con questo successo - il quinto consecutivo - la squadra di Simone Inzaghi si porta a quota cinquantotto punti, a meno quattro dal quarto posto e con una partita da recuperare. Il Benevento subisce invece la seconda sconfitta di fila e ora sono cinque le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

GOLEADA AL DALL'ARA - Allo stadio Renato Dall'Ara il Bologna travolge lo Spezia con un pesante 4-1. Due reti per tempo per la squadra felsinea: prima Orsolini sblocca la gara dal dischetto, poi Barrow firma il raddoppio. A nulla serve la rete di Ismajli, che riapre solo momentaneamente la sfida. Nella ripresa, infatti, Svanberg realizza nel giro di sei minuti la doppietta che chiude definitivamente i giochi. Il Bologna ritrova quindi il successo dopo due sconfitte consecutive riprendendosi l'undicesimo posto, mentre lo Spezia resta in quattordicesima posizione con trentadue punti.

LO SCONTRO CHAMPIONS - L'Atalanta si aggiudica nel finale il delicatissimo scontro diretto con la Juventus in ottica Champions League. Decisiva la rete di Ruslan Malinovskyj, realizzata a soli tre minuti dal novantesimo. La compagine bergamasca torna così a battere la Juventus in Serie A dopo vent'anni e mette in cassaforte la sua quinta vittoria di fila in campionato, portandosi in terza posizione (a meno due dal Milan). La squadra di Andrea Pirlo, dal canto suo, rimedia la seconda sconfitta nelle ultime cinque gare e resta a quota sessantadue.

Lazio-Benevento 5-3 (Depaoli aut. 10', Immobile, 20', Correa rig. 37', Sau 44', Montipò aut. 48', Viola rig. 63', Glik 85', Immobile 96').

Bologna-Spezia 4-1 (Orsolini rig. 12', Barrow 19', Ismajli 35', Svanberg 54', 60').

Atalanta-Juventus 1-0 (Malinovskyj 87').