Milan a caccia del nuovo attaccante, Ceccarini: “Fra Belotti e Vlahovic”

Le ultime novità sul mercato rossonero, con due nomi in particolare per la zona offensiva sul taccino della dirigenza.

MILANO - MILANO - Niente relax per la dirigenza rossonera nemmeno durante le vacanze pasquali. Maldini, Massara e Gazidis sono chiamati ad um importante lavoro in vista della prossima stagione . L'asticella si alza e quindi anche la qualità e la quantità dei giocatori che si metteranno in campo, dovrà necessariamente salire. Ecco dunque che sono diversi i nomi sondati dalla proprietà per il futuro più prossimo. In ballo infatti ci sono principalmente quattro questioni . Abbiamo il mercato in uscita, che dovrà necessariamente tornare protagonista in estate con Castillejo, Romagnoli e forse anche Leao sul piede d'addio. Poi la questione legata ai rinnovi di contratto: i casi più spinosi del 2021, Donnnarumma e Calhanoglu; e i casi del 2022, fra cui Kessie e il capitano, Alessio Romagnoli. C'è poi da valutare la dinamica dei prestiti: Brahim Diaz, Dalot, Tomori, Tonali, Meitè, la lista è folta.

SUL NUOVO ATTACCANTE - Per quanto riguarda invece. il mercato in entrata, è intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Nicolò Ceccarini. Ceccarini ha parlato delle strategie di mercato rossonere nella prossima sessione di trasferimenti. Queste le sue parole: "Il Milan è sempre alla ricerca di una punta centrale per l’anno prossimo. Considerato che il rinnovo di Ibrahimovic è virtualmente fatto e che con ogni probabilità a giugno Mandzukic partirà, serve un altro attaccante. L’idea sarebbe un profilo giovane e di prospettiva e in questa ottica piace molto Vlahovic. La sua valutazione, ben oltre i 40 milioni, però non concede molti margini di manovra. E quindi ecco che i rossoneri si stanno muovendo su più fronti. Tra le idee c’è anche Belotti. Il Gallo non ha ancora trovato l’intesa per allungare il suo contratto con il Torino in scadenza nel giugno 2022. Il club granata chiede almeno 30 milioni di euro. Su di lui però c’è da registrare anche il forte interesse della Roma, che a fine stagione dovrà fare i conti con l’addio di Dzeko."