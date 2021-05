Serie A, il comunicato della Superlega e le nuove conferme sulle sanzioni

Arrivano nuove conferme sulle sanzioni ai club che volevano la Superlega, che frattempo emette un nuovo comunicato

Sky Sport ha fatto il punto della situazione sulle possibili sanzioni nei confronti di Milan, Juventus e Inter. I club italiani coinvolti nella Superlega. Secondo l'emittente satellitare tutte le società che avevano deciso di prendere parte alla nuova competizione per club, fuori dalla Uefa andranno incontro ad una sanzione economica. Chi rischia di più in questo sono i club che attualmente non sono ancora ufficialmente usciti dal progetto. Le inglesi quindi sembrano essere al riparo. Nello specifico Milan e Inter starebbero trattando per una multa rivista al ribasso e poi decidere per passo d'addio alla Superlega. Anche la Figc potrebbe essere intenzionata a muoversi in questa direzione, deciderà il presidente Gravina nei prossimi giorni. Per chi invece deciderà nonostante tutto di continuare a credere nel progetto c'è la seria probabilità dell'esclusione dalle competizioni europee. Scenario che potrebbe coinvolgere la Juventus.