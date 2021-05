SUPERLEAGUE | ESPN per l’esclusione dalle coppe Europee: la situazione del Milan e delle altre

Le ultime novità sul caso scatenato dalla nascita, e poco dopo dalla prematura morte, della SuperLeague.

LE PAROLE DE IL GIORNALE SULLA COPPIA ITALIA COME LA SUPER LEAGUE - Il Giornale titola: "La Lega va in testacoda: trasforma la Coppa Italia in una «SuperLeague». Nuovo format: via la C. Sarà solo per club di A e B. E il romanticismo? Campionato il 22 agosto. Mentre l'Uefa vuole punire i 12 ribelli e Infantino no". L'articolo - a firma Franco Ordine - chiosa: "Il prossimo campionato di serie A avrà inizio il 22 agosto, la coppa Italia sarà in formato ridotto, con l’esclusione delle squadre di Lega pro, aperta solo a serie A e B (inizio 15 agosto, subito in campo 12 di A per rendere più appetibile le trasmissioni tv). Come dire: una sorta di superlega applicata alla coppa Italia. E il romanticismo sulla serie C? Finito nel cassetto in omaggio alla riduzione degli impegni e delle partite".