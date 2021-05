Milan, la maglia della prossima stagione? Ecco come dovrebbe essere

Circolano in rete le immagini della prima maglia del Milan per la prossima stagione. Ecco le foto tratte dai social network

MILANO - Il Milan di Stefano Pioli è impegnato nella corsa Champions e il prossimo turno di campionato metterà di fronte ai rossoneri la Juventus di Andrea Pirlo. Uno spareggio europeo tra le terza e la quarta in classifica, entrambe a 69 punti. Appuntamento che vale tutta una stagione, dato che le inseguitrici, Napoli e Lazio, sono in scia alla ricerca del sorpasso. Nonostante quindi il presente abbia assunto una grandissima importanza per le ambizioni del club meneghino, si è già iniziato a pensare al futuro. Il mercato ha già catalizzato le cronache rossonere, ci sono le questioni legate ai rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Situazione che non si blocca e il Milan rischia seriamente di perdere tutte e due in estate a parametro zero, visti i rispettivi accordi in scadenza a giugno. Paolo Maldini e Frederic Massara, inoltre, sembrano già essere all'opera. Diversi sono gli obiettivi sul taccuino della dirigenza, da Vlahovic e Milenkovic della Fiorentina, fino ad arrivare a Belotti del Torino e Scamacca del Sassuolo. Quasi sfumato invece Thauvin e sulla destra è tornato alla ribalta il nome di Lucas Vazquez del Real Madrid. Tutti nomi che catalizzeranno le attenzioni senza estive, senza il campionato e con il prossimo Europeo di calcio consegnato agli archivi. Non ci sono però soltanto i rinnovi per i rossoneri, occhio anche a chi ha il contratto in scadenza nel 2022, o le tante trame di mercato.