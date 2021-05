Serie A – Ecco gli orari della 38a giornata

Ecco il calendario dell'ultima giornata di Serie A

MILANO - Il Milanieri sera ha buttato all'aria l'occasione per tornare a giocare in Champions League, obiettivo stagionale della dirigenza e della proprietà, rappresentata ieri da Gordon Singer, figlio del proprietario del fondo Elliott Paul. Il pareggio di ieri, per 0 a 0, contro il Cagliari ha evidenziato alcuni limiti della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il tecnico infatti non può vantare un vice Ibrahimovic: Mario Mandzukic, dal suo arrivo a Milanello, ha saltato molte (troppe) partite. Ora il Milan si giocherà a Bergamo, contro l'Atalanta, la qualificazione alla prossima Champions League, in un derby che non sarà affatto facile.