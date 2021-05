Serie A, UFFICIALE: Mourinho nuovo allenatore della Roma

MILANO – Dopo la notizia della separazione a fine stagione con Paulo Fonseca, la Roma nel giro di poche ha ufficializzato l’allenatore per la prossima stagione, fino al 2024. “L’ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho...

MILANO - Dopo la notizia della separazione a fine stagione con Paulo Fonseca , la Roma nel giro di poche ha ufficializzato l'allenatore per la prossima stagione, fino al 2024.

Questo lo scarno comunicato della squadra giallorossa, sui suoi profili social, che ha mesco così fine alle tante voci sul futuro della panchina giallorossa. Sembrava dover essere Maurizio Sarri il prescelto, dopo le tante voci anche su Massimiliano Allegri. Sarà invece lo Special One, dopo l'esonero al Tottenham e quello al Manchester United il tecnico della compagine capitolina. Che tornerà in Italia dopo la leggendaria avventura con l' Inter che coincide con il triplete dei nerazzurri.

"Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell’AS Roma. José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club".

"Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Allo stesso tempo, auguro a Paulo Fonseca le migliori fortune e chiedo ai media di comprendere che rilascerò dichiarazioni solo a tempo debito. Daje Roma!".