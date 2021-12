Uno sguardo al prossimo turno di Serie A: occasione Milan!

Dopo la vittoria del Ferraris, il Milan torna in campo sabato alle 15 contro la Salernitana. Ecco anche le partite delle dirette avversarie.

Redazione Il Milanista

Si concluderà stasera il turno infrasettimanale valevole per la 15a giornata di Serie A. Ieri il Milan è tornato a conquistare una vittoria in campionato che mancava da un mese. Lo ha fatto con una prestazione convincente sul campo del Genoa dell'ex Sheva, imponendosi con il risultato di 3-0. Vincono anche i nerazzurri e la squadra di Gasperini. Perde punti invece la squadra di Luciano Spalletti, che al Mapei viene fermata sul punteggio di 2-2. Ora la classifica è la seguente. Al primo posto ci sono ancora i partenopei, ma con un solo punto di vantaggio sui rossoneri. Dietro il Milan, sempre ad un punto di distanza, c'è la squadra di Simone Inzaghi, Quarto posto, a -3 dai nerazzurri, per i bergamaschi. Quattro squadre racchiuse in 5 punti.

Si torna subito in campo questo fine settimana. Ad aprire la 16a giornata sarà proprio il Milan, che ospiterà a San Siro sabato alle 15 la Salernitana. Occasione per ritrovare la vittoria in casa che manca dal 26 ottobre. Alle 18, invece, si disputerà il big match all'Olimpico tra i nerazzurri e i giallorossi dell'ex Mourinho, che avranno in rosa diverse assenze importanti. A chiudere il sabato di Serie A ci sarà un'altra grande sfida. Alle 20:45 andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona la gara che vedrà contrapposti partenopei e bergamaschi.

Sulla carta, quindi, il prossimo sembra essere un turno favorevole per i rossoneri. Il Diavolo, che affronterà l'ultima in classifica, avrà il vantaggio di giocare per primo e, in caso di vittoria, di portarsi momentaneamente in testa al campionato. Nonostante le assenze dei giallorossi, la sfida dell'Olimpico rimane complicata per gli uomini di Simone Inzaghi. Per quanto riguarda il big match del sabato sera, inevitabilmente almeno una delle due squadre perderà dei punti. Se dovesse essere la squadra di casa, la 16a giornata potrebbe chiudersi con una nuova capolista. Ma il Milan deve prima pensare a svolgere il proprio compito.