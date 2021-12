Genoa-Milan, i numeri della gara del Ferraris di ieri

Vittoria dominante per 3-0 per il Milan al Ferraris. Queste sono le statistiche prodotte dalla sfida di ieri sera.

Redazione Il Milanista

Un mese esatto dall'ultima vittoria in campionato del Milan. Era il 31 ottobre l'ultima volta che i rossoneri conquistavano i tre punti, sempre in trasferta, contro i giallorossi all'Olimpico. Il successo è arrivato al Ferraris contro la squadra dell'ex Shevchenko. La punizione di Ibra e la doppietta di Junior Messias per il 3-0 finale. Nell'altra gara disputatasi ieri sera, i partenopei non vano oltre il pareggio al Mapei. Rossoneri che si ritrovano così ad un solo punto dal primo posto. Ora l'obiettivo è quello di tornare alla vittoria anche a San Siro e l'occasione si presenta sabato alle 15 nella sfida in programma contro la Salernitana. Vediamo insieme le statistiche della gara del Ferraris.

1. Il Milan ha vinto una partita di campionato con almeno tre gol di scarto per la prima volta da Milan-Cagliari 4-1 dello scorso 29 agosto, seconda giornata di campionato.

2. Il Milan è rimasto imbattuto per cinque trasferte di fila (4V, 1N) contro il Genoa in Serie A per la prima volta dal 2007. I rossoneri hanno segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime quattro trasferte contro il Genoa in campionato: non succedeva dal periodo tra il 1932 e il 1935.

3. Prima di Junior Messias, l'ultimo giocatore brasiliano del Milan ad aver firmato almeno due gol in una trasferta di Serie A era stato Ronaldinho nel 2010 contro la Juventus. Per Messias è la terza doppietta realizzata in Serie A, la prima in una partita giocata in trasferta.

4. Presenza numero 200 di Franck Kessiè con la maglia del Milan in tutte le competizioni.

5.Zlatan Ibrahimovic ha eguagliato Silvio Piola, con 31 reti, come miglior marcatore nella storia della Serie A, dopo aver compiuto i 38 anni. Per Zlatan si è trattato del gol numero 153 nel campionato italiano, un totale che lo posiziona al 26° posto nella classifica di tutti i tempi.

6. Con 73 gol, l'attaccante svedese ha agganciato al 10° posto Filippo Inzaghi tra i migliori marcatori del Milan in Serie A.

7. Il numero 11 rossonero ha già segnato due gol su punizione diretta in questo campionato: non ne aveva realizzato alcuno da questa situazione di gioco nelle ultime due stagioni in rossonero.

8. Ibra è andato a bersaglio per quattro trasferte di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio. Inoltre, è il rossonero che ha preso parte a più gol in questo campionato con sette: 6 reti e 1 assist.