Koulibaly: “Voglio incontrare il tifoso. Razzismo lotta importante”

Kalidou Koulibaly in conferenza stampa, è tornato a parlare dell'episodio di razzismo subìto nel match contro la Fiorentina

Ma la partita del Franchi passerà alla storia per altri motivi. Certo ci sono le sette vittorie consecutive in altre tante partite di campionato per gli Azzurri ma soprattutto per quanto successo sugli spalti, quando un tifoso si è rivolto al difensore del Napoli Kalidou Koubaly appellandolo "negro dim***a". Un gesto condannato subito dalla società viola che ha collaborato dal primo momento per trovare il presunto tifoso (perché non si può definire tale) e ha deciso di allontanarlo a vita dal Franchi.

Nella giornata di ieri il Kalidou Koubaly è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di quest'oggi contro il Legia Varsavia (terza giornata di Europa League). Durante l'incontro con la stampa il senegalese è tornato a parlare di quanto successo al Franchi rispondendo al giornalista che gli ha chiesto se ha superato quanto successo un paio di settimane fa. Ecco le sue parole "Sì, l'ho superata perché ho tanti compagni e lo staff che mi sono sempre stati dietro. Ho ricevuto tanti messaggi di personaggi pubblici in Italia che mi hanno fatto molto piacere. Mi dispiace per quello che successo a quel ragazzo, io non ci ho dormito per due notti, pensavo di aver sbagliato io. Mi dispiace molto. Tante persone mi hanno chiamato anche da Firenze chiedendomi di incontrare questo ragazzo. Per me non ci sarebbero problemi, sarebbe un bel modo per capire cosa sia successo nella sua testa. E' una lotta a cui tengo tanto quella contro il razzismo e dobbiamo continuare a lottare".