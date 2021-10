Le decisioni del Giudice Sportivo per l’XI giornata di Serie A

Ecco le decisioni del Giudice Sportivo a termine della decima giornata di Serie A.

In vista dell'XI turno di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso noto i giocatori che dovranno saltare questo turno a causa di un cartellino rosso rimediato nell'ultima giornata. Il Venezia dovrà fare a meno di Ethan Ampadu che salterà la sfida di Marassi contro il Genoa. L'Empoli, che ospiterà il Sassuolo, dovrà fare a meno di Samuele Ricci e, last but least, l'Atalanta dovrà rinunciare a José Palomino per la sfida di domani pomeriggio contro la Lazio, il cui fischio di inizio è previsto alle 15.00.