Milan, inizia la prevendita dei biglietti contro Inter e Liverpool

Tramite una nota pubblicata sul proprio sito internet, il Milan ha reso noto la vendita dei biglietti per i match contro Inter e Reds

Domenica prossima il Milan affronterà la Roma per l'undicesima giornata di campionato. Un match importantissimo per le due formazioni. Dopo l'impegno contro i giallorossi la formazione di Stefano Pioli ospiterà in casa i cugini dell'Inter in campionato.

Oggi il sito del club di via Aldo Rossi, acmilan.com, ha reso noto che è stata aperta la vendita dei biglietti per il match contro i nerazzurri e per l'ultima giornata di Champions League contro il Liverpool. Ecco il comunicato ufficiale

DERBY E LIVERPOOL: SAN SIRO VI ASPETTA

Aperta la vendita dei biglietti per le sfide casalinghe contro l'Inter e per l’ultima del girone di Champions con i Reds

La stagione entra nel vivo e Stefano Pioli e i suoi ragazzi sono attesi nelle prossime settimane a grandi appuntamenti in Serie A e in Champions League. A partire da lunedì 18 ottobre, infatti, è possibile assicurarsi il proprio posto per le gare contro Inter e Liverpool, con i biglietti disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan.

DERBY

Il prossimo 7 novembre alle 20.45 andrà in scena il Derby della Madonnina numero 229 e a partire da lunedì 18 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per la Stracittadina, in tre fasi di vendita:

da lunedì 18 ottobre alle ore 12 alle 23.59 di martedì 19 ottobre, vendita riservata agli abbonati, con i tagliandi a partire da 39€.

dalle ore 12 di mercoledì 20 ottobre alle 23.59 di giovedì 21 ottobre, biglietti in vendita a partire da 44€ per i possessori della Carta Cuore Rossonero.

apertura della vendita libera dalle 12 di venerdì 22 ottobre, con il prezzo dei biglietti che parte da 49€.

Il Secondo anello verde verrà utilizzato come settore ospiti al posto del Terzo anello verde.

LIVERPOOL

Tagliandi in vendita anche per la sfida della 6° giornata del Gruppo B di Champions League tra Milan e Liverpool, in quello che sarà il quarto confronto assoluto tra le due squadre, in programma il 7 dicembre alle ore 21.

Sono sempre tre le fasi di vendita dei tagliandi:

da lunedì 18 ottobre alle ore 12.00 alle 23.59 di martedì 19 ottobre, vendita riservata agli abbonati, con i tagliandi a partire da 39€.

dalle ore 12.00 di mercoledì 20 ottobre alle 23.59 di giovedì 21 ottobre, biglietti in vendita a partire da 44€ per i possessori della Carta Cuore Rossonero.

apertura della vendita libera dalle 12.00 di venerdì 22 ottobre, con il prezzo dei biglietti che parte da 49€.

LE REGOLE D'ORO PER IL TIFOSO

Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, AC Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole:

Munirsi di un Green Pass valido (bambini sotto i 12 anni saranno esenti)

Munirsi di un valido documento di identità

Munirsi di un valido biglietto per la partita

Indossare una mascherina in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri

Recarsi allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto

Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro, a sola eccezione di quando si è seduti al proprio posto, ed evitare assembramenti, abbracci e strette di mano

Seguire le istruzioni fornite dallo staff dello stadio e dagli steward, specialmente all’ingresso e all’uscita dallo stadio: siamo qui per la vostra sicurezza

Siate pazienti e godetevi lo spettacolo sul campo