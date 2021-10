Con la vittoria di ieri del Napoli sul Bologna per 3 a 0 si è chiusa la X giornata di Serie A, ovvero il secondo turno infrasettimanale della stagione. Domani, con Atalanta VS Lazio, inizierà l'undicesimo turno che si concluderà lunedì 1 novembre con Bologna VS Cagliari. Ecco tutte le probabili formazioni