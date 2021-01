Paratici a Sky: “Milan primo con merito, ma guarderemo la classifica ad aprile”

MILANO -Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il d.s. della Juventus Fabio Paratici. Ecco le sue parole nel prepartita del match contro la Juventus:

SULLA PARTITA – “E’ una grande gara, il Milan è meritatamente primo. Giochiamo una partita alla volta. La classifica? La guarderemo a marzo-aprile”.

ASSENZE – “Le assenze ce le hanno tutti, bisogna adeguarsi, avere pazienza. Stiamo vivendo tutti un momento molto difficile, la viviamo con responsabilità, attenendoci ai protocolli ma senza preoccupazione per le assenze. Abbiamo una rosa competitiva”.

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<