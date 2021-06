Milan, retromarcia PSG: niente Italia per Donnarumma

Donnarumma è sempre più vicino al Paris Saint-Germain, si parlava di un prestito in Italia, ma sembra non sia così

Gigio Donnarumma, tra poco più di 15 giorni, non sarà più ufficialmente, un giocatore del Milan. La forbice tra la richiesta del suo procuratore Mino Raiola e l'offerta del club rossonero, nei panni di Maldini e Massara, era talmente ampia che alla fine la dirigenza ha preferito salutare il classe '99. Una scelta anche di principio, in linea con i paletti messi dalla proprietà del fondo Elliott. Il futuro dell'estremo difensore sarà con molta probabilità in Francia. Donnarumma infatti è davvero molto vicino al Paris Saint-Germain. Dove si giocherà il posto da titolare con Keylor Navas. E proprio per questo si era paventata anche l'ipotesi di un prestito per un anno, lontano da Parigi.

Si era parlato di Juventus. Ma solo nel caso in cui Szczesny avesse salutato la squadra bianconera. Cosa ad oggi di difficile realizzazione. Anche perché il polacco non sembra assolutamente interessato a lasciare Torino. Porte chiuse quindi in questo senso. Altra possibile destinazione poteva essere la Roma di José Mourinho. E proprio questa pista, poteva essere percorsa, sulla base del prestito. Anche perché i costi dell'operazione restano altissimi. Una suggestione che però è tramontata, anche perché Gigio non è allettato dai giallorossi. Vuole giocare in Champions il portiere e i giallorossi non parteciperanno nemmeno in Europa League.

Il Corriere della Sera, facendo il punto sul futuro del giocatore, ha riportato il cambio di strategia del club francese. Il Paris Saint-Germain non cederà l'estremo difensore in prestito, né in Serie A, né in un altro campionato. Si aggregherà alla squadra di Pochettino e dovrebbe essere il secondo colpo del club francese, dato che anche Wijnaldum è davvero vicino a trasferirsi all'ombra della Tour Eiffel. Donnarumma non partirà in prestito.