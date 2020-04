Serie A – Zenga: “Giocare a luglio e agosto? Non vedo problemi”

MILANO – Intervistato dai microfoni di SportMediaset, Walter Zenga, allenatore del Cagliari, si è espresso a favore del ritorno in campo per completare la stagione: “Come si può ripartire non è mia competenza. Io avevo già preparato dei programmi di allenamento e quando ci sarà la possibilità di ripartire ci faremo trovare pronti. Spero si possa tornare al calcio giocato il prima possibile. Giocare ogni tre giorni? Ho allenato in Inghilterra e si disputavano sette partite al mese. Dobbiamo fare tutti dei sacrifici e non mi riferisco solo a quelli economici: non vedo problemi nel giocare ogni 3 giorni e a luglio e ad agosto, dato che fa caldo, si può giocare di sera. Ma queste non sono competenze mie, sono solo miei pensieri. Credo che se si possa regalare una distrazione e magari qualche emozione a chi ci segue, allora ben venga”.

