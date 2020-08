Serie A, un altro giocatore della massima serie positivo al coronavirus

Serie A – Un altro giocatore positivo al coronavirus

MILANO – Il coronavirus continua ancora a tormentare il mondo del calcio. Nella giornata di ieri è stato scoperto un altro giocatore di Serie A positivo al Covid-19: si tratta di un calciatore del Parma, che è asintomatico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società emiliana ha riscontrato la positività di uno dei suoi tesserati grazie ai test di rito: subito è stato avviato il conseguente protocollo sanitario per evitare la diffusione del virus. Il giocatore contagiato è stato messo in isolamento e sono stati effettuati i tamponi su tutti i membri della squadra e dello staff societario. Nei prossimi giorni, comunque, il Parma continuerà a svolgere il lavoro di preparazione in vista della prossima stagione.