News Milan, Maldini scatenato, in chiusura tre colpi da urlo: i dettagli

News Milan, il dt rossonero pronto a regalare tre grandi colpi a Pioli

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato e guiderà ancora per un anno l’attacco del Milan ma, al di là dell’eccezione compiuta per il fenomeno svedese, il mercato rossonero sarà orientato in una direzione ben precisa. Elliott vorrebbe puntare su calciatori giovani, ma già molto quotati. Il direttore tecnico del Diavolo Paolo Maldini rischia in pochi giorni di regalare tre colpi da urlo alla squadra allenata da Pioli. Si tratta di tre profili che ricalcano alla perfezione l’identikit delineata dai vertici societari. Andiamo con ordine. Secondo La Gazzetta dello Sport i rossoneri avrebbero fretta di chiudere per Sandro Tonali, così come il giocatore vorrebbe conoscere prima possibile dove giocherà nella prossima stagione. Per il regista del Brescia sarebbe un sogno vestire la maglia del Milan, la squadra per la quale fa il tifo sin da bambino. Cellino sembrerebbe essere stato convinto dall’ultima offerta presentata dal club di via Aldo Rossi: prestito oneroso a 10 milioni di euro, riscatto a 25 milioni più 3 di bonus e percentuale del 15% sulla futura rivendita del calciatore. I cugini nerazzurri avrebbero dirottato le proprie attenzioni verso altri profili, la strada per la dirigenza rossonera sembrerebbe spianata. “Ho apprezzato la serietà di Maldini, che conferma quella storica del Milan. Non aggiungo altro perché non voglio essere inopportuno o poco riservato”, queste le parole del presidente delle Rondinelle, che ha provato a non sbilanciarsi, ma le parti sono davvero vicine. Una notizia, in un certo senso spiazzante per i tifosi rossoneri, è che l’acquisto di Tonali non escluderebbe anche l’arrivo di Bakayoko. Il Chelsea avrebbe accettato la proposta di prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni per il francese. Con l’arrivo del parigino classe ’94 il centrocampo del Milan si candiderebbe a diventare uno dei migliori d’Europa nei prossimi anni, vista la giovanissima età dei 4 interpreti. Il terzo colpo che Maldini è ad un passo dal chiudere è quello di Brahim Diaz, trequartista 21enne del Real Madrid. Il calciatore spagnolo ha scelto i rossoneri fra una rosa estesa di pretendenti. Arriverà a Milanello in prestito con diritto di riscatto, ma i Blancos manterranno la possibilità di recompra. Le visite mediche potrebbero essere fissate già nella prossima settimana. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA