Il futuro di Rafael Leao continua a essere uno dei temi più caldi del mercato rossonero. Nonostante il Milan stia lavorando per ricucire il rapporto con l'attaccante portoghese, dietro le quinte restano vive diverse piste di mercato.

Il Galatasaray insiste per Leao

A fare il punto della situazione è Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, il club rossonero mantiene un dialogo costante con Leao e con Rubén Amorim, nel tentativo di convincere il numero 10 a restare. Parallelamente, però, continuano i movimenti dei club interessati.

Negli ultimi giorni è stato soprattutto il Galatasaray a compiere passi concreti. Il club turco ha manifestato con i fatti la volontà di puntare su Leao, mettendo sul tavolo la disponibilità a garantirgli un ingaggio molto elevato.

La posizione del Milan resta invariata

Resta però da trovare l'intesa con il Milan. La posizione della società di via Aldo Rossi non cambia: per lasciar partire il portoghese servono tra i 50 e i 60 milioni di euro. Una valutazione che vale sia per il Galatasaray sia per il Fenerbahce, altra squadra che nelle scorse settimane aveva mostrato interesse.

Al momento, tutte le proposte inferiori alle richieste rossonere vengono respinte. Il Milan continua infatti a privilegiare una cessione a titolo definitivo, prendendo in considerazione al massimo un prestito con obbligo di riscatto legato a condizioni facilmente raggiungibili.

Il Galatasaray continua quindi a spingere con decisione sul fronte Leao, ma la trattativa potrà entrare nel vivo soltanto nel momento in cui verrà trovato un accordo economico con il Milan.