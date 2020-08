Serie A – Nuovo positivo al Coronavirus: Carles Perez della Roma

MILANO – C’è una nuovo caso di positività al Coronavirus per la Serie A. Si tratta di Carles Perez della Roma e per i giallorosso è il secondo calciatore, della prima squadra, a cui il tampone ha rivelato la presenza del Covid, anche se asintomatico. Il primo caso tra i Capitolino è stato il portiere Mirante, dopo che anche due ragazzi della Primavera risultarono positivi. I nuovi casi non fanno che aumentare la percentuale di rischio su un possibile slittamento della Serie A, che dovrebbe (a questo punto è davvero d’obbligo il condizionale) prendere il via il prossimo 19 settembre. Carles Perez intanto inizierà il periodo di isolamento della durata di due settimane.