Serie A – Le parole di Giuseppe Conte sulla riapertura degli stadi

MILANO – Si torna a parlare ancora una volta di uno dei temi più caldi che, in questo momento, riguardano lo sport italiano e a farlo è lo stesso Giuseppe Conte. Il Presidente del Consiglio, infatti, ha parlato riguardo la possibile riapertura degli stadi per le manifestazioni sportive, in particolare per i match di Serie A.

In occasione della festa del Fatto, il Premier si è espresso negativamente sulla possibilità di riaprire al pubblico le gare del prossimo campionato. Conte, infatti, ha affermato: “Il governo non ha mai aperto alle discoteche, contrariamente a quanto s’è detto. Poi le regioni le hanno riaperte. Negli stadi l’assembramento è inevitabile, dentro, come entrando e in uscita: l’apertura la trovo inopportuna“. Per rivedere i tifosi sugli spalti, dunque, bisognerà attendere ancora a lungo.