Serie A – La Roma si inserisce nella corsa ad un ex Milan

MILANO – Si fanno sempre più fitti gli intrighi del calciomercato italiano! Nelle ultime ore, infatti, giungono notizie riguardo delle sfide tra i vari club di Serie A per conquistare il cartellino di alcuni giocatori. Tra questi figura anche l’ex attaccante rossonero Krzysztof Piatek, ora in forza all’Hertha Berlino.

Sul centravanti polacco si è mossa da tempo la Fiorentina, decisa a farlo ritornare in Italia e ad affidargli le chiavi del suo attacco. Tuttavia, secondo quanto riportata da calciomercato.com, la Roma si sarebbe inserita nella corsa all’ex giocatore del Milan: i giallorossi, infatti, sarebbero in procinto di salutare il loro bomber Edin Dzeko, cercato dalla Juve, e starebbero cercando un sostituto all’altezza. La dirigenza capitolina avrebbe identificato in Piatek il profilo adeguato e potrebbe giocare un brutto scherzo ai Viola.