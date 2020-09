Calciomercato Milan, Gianluca Di Marzio gela i tifosi: “Ecco cosa so”

Calciomercato Milan, le ultime news da Gianluca Di Marzio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il colpo Tonali potrebbe essere stato soltanto il primo di una campagna acquisti che si prevede essere scoppiettante per il Milan. Gli altri presunti obiettivi rossoneri fanno pensare ad un Milan protagonista del calciomercato estivo. Infatti, negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di una possibile operazione Federico Chiesa. Il gioiello viola, che fa gola a tutte le big italiane, sembrerebbe essere ben più di un’idea per Maldini e soci, anche se strapparlo alla Fiorentina potrebbe rivelarsi una vera impresa. In diretta su Sky Sport 24, l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio ha fatto chiarezza sulla situazione Chiesa. “Ho fatto le mie verifiche, da quello che mi risulta ad oggi non ci sono stati contatti tra il Milan, intermediari e la Fiorentina per Federico Chiesa“. Una rivelazione che potrebbe davvero far paura ai tifosi rossoneri, convinti dell’esistenza di una trattativa che invece non avrebbe raggiunto nemmeno lo stato embrionale. Tuttavia, non sembra ancora arrivato il momento di perdere completamente le speranze. Secondo Tuttosport infatti, Chiesa sarebbe un obiettivo prioritario per il Milan: quel rinforzo in più per puntare con decisione al tanto agognato posto in Champions League. È dunque probabile che la dirigenza rossonera stia cercando di aiutarsi col tempo, sperando che la mancanza di offerte costringa Commisso ad abbassare le sue pretese. Il patron viola sembra inamovibile, fermo sulla richiesta di 70 milioni di euro per privarsi del suo gioiello. Ma trattenere un giovane pronto per lanciarsi in un grande club potrebbe diventare davvero complicato, specialmente agli sgoccioli del calciomercato. L’assalto rossonero potrebbe dunque arrivare più in là, quando Chiesa spingerà per partire e i viola saranno spalle al muro. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA