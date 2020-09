Serie A – La Fiorentina prosegue i contatti con Bonaventura

MILANO – Continuano i movimenti di mercato legati agli ex rossoneri! Il nome che circola di più in questi giorni è quello di Giacomo Bonaventura, centrocampista svincolato dal Milan al termine di questa stagione. Sulle sue tracce si sono mossi da tempo il Benevento e il Genoa e, negli ultimi giorni, si è fatta sotto anche la Fiorentina.

Secondo quanto riportato da La Nazione, in queste ore la Viola starebbe proseguendo i contatti con il giocatore. Dopo aver cercato di sondare il terreno, la società di Rocco Commisso sarebbe pronta ad offrire al calciatore un contratto per giocare sulle rive dell’Arno: le prossime ore potrebbero essere decisive per la chiusura della trattativa.