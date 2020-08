Serie A, Inzaghi spinge Bonaventura al Benevento: “Con noi in Nazionale”

MILANO – Dove giocherà Jack la prossima stagione? Qualche tifoso del Milan se lo sta già chiedendo, se dovessero rispondere da Benevento, non ci sarebbero dubbi: con le Streghe. La pensa così anche mister Pippo Inzaghi, che sta preparando la sua squadra alla prossima stagione in Serie A. I campani non vogliono recitare il ruolo della meteora per tornare subito in serie cadetta e anche il mercato è pensato in grande: per esempio l’arrivo di Glik. Proprio per regalare una rosa competitiva, all’ex allenatore rossonero.

Il sogno resta Jack Bonaventura appunto, l’ex centrocampista del Milan è attualmente svincolato e il Benevento è in lotta con l’Hellas Verona proprio per far firmare il ragazzo. Lo stesso Inzaghi ne ha parlato, sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Ecco che cosa ha detto:

«Bonaventura? Con noi potrebbe perfino tornare in Nazionale. Noi però non cerchiamo nomi a caso, chiunque venga deve essere funzionale al progetto».