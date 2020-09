Serie A – Giacomo Bonaventura ad un passo dalla Fiorentina

MILANO – Ormai ci siamo: Giacomo Bonaventura è ad un passo dalla Fiorentina! Il centrocampista italiano, svincolatosi dal Milan al termine di questa stagione, è stato al centro del mirino di diversi club di Serie A, intenzionati a metterlo sotto contratto. Quello che si era fatto sotto con più forza è stato il Benevento, allenato da un altro ex rossonero, Pippo Inzaghi: la società campana ha fatto una super offerta a Jack, che però ha resistito alla corte giallorossa.

Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, infatti, la Fiorentina ha dato il via libera decisivo al contratto per Bonaventura, che sembra aver accettato il progetto di Commisso e Iachini. Mancano quindi gli ultimi aggiustamenti formali, ma nelle prossime ore già si potrà avere l’ufficialità del passaggio in maglia viola dell’ex centrocampista rossonero.