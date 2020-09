Serie A – Florenzi in prestito al Paris Saint Germain per un anno

MILANO – Nuovi colpi di scena nel calciomercato italiano! Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Alessandro Florenzi andrà in prestito al Paris Saint Germain per un anno. Il terzino della Roma, quindi, lascerà ancora una volta la Capitale e raggiungerà il suo compagno di Nazionale Marco Verratti.

Questo è il secondo addio alla sua squadra per l’ex capitano giallorosso, che lascerà nuovamente l’Italia: infatti, in questa stagione è stato per sei mesi in prestito al Valencia in Spagna e adesso si appresta a viaggiare per raggiungere la Francia. A condurre l’operazione è stato il ds dei parigini Leonardo, che avrebbe concordato con la Roma un prestito gratuito con diritto di riscatto.