Serie A – Continua il pressing del Benevento su Bonaventura

MILANO – Il Benevento è scatenato sul mercato! La società giallorossa, dopo aver acquistato l’ex rossonero Gianluca Lapadula dal Genoa, si sta ancora muovendo per portare in Campania giocatori affermati. L’obiettivo della squadra di Pippo Inzaghi è quello di non fare una semplice comparsa nel prossimo campionato di Serie A, ma di essere una delle rivelazioni.

Per questo, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i campani sarebbero ancora in pressing su Giacomo Bonaventura: il centrocampista, svincolatosi dal Milan a fine stagione, è da tempo sul taccuino di Super Pippo, che ha deciso di puntare decisamente su di lui. Il Benevento continua quindi a seguirlo e ad offrire al calciatore della Nazionale un contratto per giocare in giallorosso e diventare uno dei leader della squadra.