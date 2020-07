Notizie Serie A – Spadafora: “Tifosi allo stadio? Forse a settembre”

MILANO – Il mondo del calcio e la Serie A stano piano piano tornando alla normalità La ripartenza del campionato ha segnato ha la ripresa delle ostilità, dopo lo stop legato al Coronavirus. Per il momento però gli spalti sono vuoti e i tifosi sono costretti a vedere la propria squadra del cuore dalla televisione.

Una situazione su sui si è espresso il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, con queste parole:

«Bisogna continuare sulla linea della prudenza, anche per quello che riguarda la riapertura degli stadi, ai tifosi. Finora abbiamo lavorato su questa strada e sono arrivati i risultati sperati, stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega. Il nostro intento è quello di riaprire gli impianti sportivi al pubblico, in concomitanza con la partenza della nuova stagione».

