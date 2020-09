Notizie Serie A – Perin positivo al Coronavirus, tocca a Marchetti

MILANO – “Il Genoa Cfc comunica che il portiere Mattia Perin è risultato positivo al Covid-19 nell’ambito degli esami effettuati. È stato posto in isolamento, come da protocollo in vigore, sotto lo stretto controllo dello staff medico”. Questo il comunicato del Genoa, sul suo sito internet, sulle condizioni di salute dell’estremo difensore. Toccherà a Marchetti domani, contro, il Napoli in trasferta. Partita a cui è stato cambiato anche l’orario. Non più alle 15, ma alle 18. Maran allenatore del Genoa, in conferenza stampa alla domanda su Perin ha risposto che ha piena fiducia in Marchetti.